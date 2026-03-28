Un uomo di 77 anni è deceduto questa mattina a Cabanne, nel Comune di Rezzoaglio, dopo essere caduto da un muro e aver sbattuto la testa. I soccorsi sono intervenuti sul posto, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La vicenda è ancora sotto esame da parte delle forze dell'ordine.

Un uomo di 77 anni è morto questa mattina a Cabanne, nel Comune di Rezzoaglio, entroterra di levante. L'anziano, secondo una prima ricostruzione, sarebbe caduto da un muretto a un'altezza di diversi metri. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l'incidente, ma è probabile che l'uomo abbia perso l'equilibrio e sia caduto, sbattendo la testa contro una pietra. Purtroppo per lui, nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi, non c'è stato niente da fare. Sul posto il 118, la Croce Rossa di Rezzoaglio e i vigili del fuoco con l'elicottero Drago. GenovaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Cade da un muro e sbatte la testa: muore 77enne

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