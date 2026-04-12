Aggredito dai carabinieri Falsificarono il verbale Condannati in Cassazione

Due carabinieri sono stati condannati in Cassazione dopo aver aggredito un automobilista durante un controllo stradale. In seguito, avrebbero falsificato il verbale relativo all’incidente. La vicenda è stata oggetto di un procedimento giudiziario, che ha portato alla sentenza definitiva. La notizia riguarda un episodio di violenza e di illecito amministrativo avvenuto in occasione di un controllo di routine.

di Alessandra Codeluppi Un controllo stradale da parte di due carabinieri sfociò in un’aggressione ai danni di un automobilista. E in una falsa versione dell’accaduto messa a verbale. Ora questa ricostruzione è diventata una verità giudiziaria, col sigillo della Cassazione. La condanna in primo grado per i due militari allora in servizio a Reggio, confermata l’anno scorso in Appello, si è trasformata in definitiva dopo che la Corte suprema ha dichiarato nei giorni scorsi inammissibile il ricorso presentato dalla difesa. I fatti contestati, raccontati dal Carlino, avvennero nella notte del 6 maggio 2018 vicino a viale Simonazzi. All’inizio...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aggredito dai carabinieri. Falsificarono il verbale. Condannati in Cassazione Viene aggredito e rapinato, va dai carabinieri e 'scopre' di essere stato espulso dall'ItaliaUn episodio dai contorni complessi quello registrato nel territorio di Castel Volturno, dove un 35enne di nazionalità ghanese, irregolare sul... Rapina a un portavalori davanti all'ufficio postale: i tre soggetti condannati per il colpo perdono in CassazioneAccusati di aver messo a segno una rapina a un portavalori dell'istituto 'Ivri', dinanzi all'ufficio postale di via Casella a San Nicandro Garganico... Carabinieri aggrediti: costretti a usare il Taser! #carabinieri #italia