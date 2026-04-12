Aggredito dai carabinieri Falsificarono il verbale Condannati in Cassazione

Da ilrestodelcarlino.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due carabinieri sono stati condannati in Cassazione dopo aver aggredito un automobilista durante un controllo stradale. In seguito, avrebbero falsificato il verbale relativo all’incidente. La vicenda è stata oggetto di un procedimento giudiziario, che ha portato alla sentenza definitiva. La notizia riguarda un episodio di violenza e di illecito amministrativo avvenuto in occasione di un controllo di routine.

di Alessandra Codeluppi Un controllo stradale da parte di due carabinieri sfociò in un’aggressione ai danni di un automobilista. E in una falsa versione dell’accaduto messa a verbale. Ora questa ricostruzione è diventata una verità giudiziaria, col sigillo della Cassazione. La condanna in primo grado per i due militari allora in servizio a Reggio, confermata l’anno scorso in Appello, si è trasformata in definitiva dopo che la Corte suprema ha dichiarato nei giorni scorsi inammissibile il ricorso presentato dalla difesa. I fatti contestati, raccontati dal Carlino, avvennero nella notte del 6 maggio 2018 vicino a viale Simonazzi. All’inizio...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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