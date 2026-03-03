Rapina a un portavalori davanti all' ufficio postale | i tre soggetti condannati per il colpo perdono in Cassazione
Tre persone sono state condannate in via definitiva dalla Cassazione per una rapina a un portavalori avvenuta nel 2019 davanti a un ufficio postale di San Nicandro Garganico. I soggetti sono accusati di aver sottratto denaro mentre le guardie giurate consegnavano i plichi all’interno dell’istituto. La vicenda riguarda un colpo messo a segno il 3 aprile di quattro anni fa.
Accusati di aver messo a segno una rapina a un portavalori dell'istituto 'Ivri', dinanzi all'ufficio postale di via Casella a San Nicandro Garganico (il 3 aprile 2019), mentre le guardie giurate stavano consegnando dei plichi di denaro negli uffici postali, Roberto Ciro Senisi classe 1988 nato a. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
