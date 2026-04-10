Pisa | ferita al collo con le forbici nei bagni della scuola Dodicenne ricoverata L’altra ragazzina accompagnata dai carabinieri

Una studentessa di 12 anni è stata ferita al collo con delle forbici nei bagni di una scuola media nella provincia di Pisa. L’aggressione è avvenuta questa mattina, e la ragazza è stata immediatamente trasportata in ospedale per le cure del caso. Un’altra minorenne coinvolta è stata accompagnata dai carabinieri nel corso delle indagini. Nessuna delle due ragazze ha riportato lesioni gravi.

PISA – Una dodicenne è stata ferita al collo a colpi di forbice da una coetanea nei bagni della scuola. È accaduto questa mattina, 10 aprile 2026, in una scuola media della provincia di Pisa. La ragazza ferita è stata ricoverata in ospedale in condizioni giudicate non gravi. La dodicenne responsabile dell’aggressione, della quale ancora non si conoscono i motivi, è stata accompagnata dai genitori nella caserma dei carabinieri. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Pisa: ferita al collo con le forbici nei bagni della scuola. Dodicenne ricoverata. L’altra ragazzina accompagnata dai carabinieri Leggi anche: Pisa, 12enne ferita con le forbici da coetanea nei bagni della scuola Pisa, 12enne ferita con le forbici da una coetanea nei bagni della scuolaIn provincia di Pisa, a Castelfranco di Sotto, una dodicenne è stata ferita al collo a colpi di forbice da una coetanea nei bagni della scuola. Pisa: ferita al collo con le forbici nei bagni della scuola. Dodicenne ricoverata. L’altra ragazzina accompagnata dai carabinieriPISA – Una dodicenne è stata ferita al collo a colpi di forbice da una coetanea nei bagni della scuola. È accaduto questa mattina, 10 aprile 2026, in una scuola media della provincia di Pisa. La ... firenzepost.it Pisa, 12enne ferita con le forbici da una coetanea nei bagni della scuolaInterni di una scuola. Foto di repertorio. (Cecilia Fabiano/ LaPresse) In provincia di Pisa, ... msn.com