Tentano di rapinare il bar davanti al tribunale di Sondrio | arrestati

Nel pomeriggio di ieri a Sondrio, due uomini sono stati arrestati con l’accusa di aver tentato di rapinare il bar situato di fronte al tribunale. Le forze dell’ordine sono intervenute poco dopo l’allarme, portando all’arresto dei due soggetti coinvolti. La vicenda si è svolta in un’area molto frequentata e il tentativo di rapina non è andato a buon fine.

Due persone sono state arrestate nel pomeriggio di ieri, mercoledì 4 marzo, a Sondrio con l'accusa di tentata rapina. Il fatto è avvenuto all'interno del bar "Gino", il locale situato proprio di fronte al tribunale del capoluogo. Secondo quanto emerso, i due uomini avrebbero tentato di mettere a segno il colpo all'interno dell'esercizio pubblico. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Sondrio, che sono riusciti a bloccare i presunti responsabili poco dopo i fatti. I due sono stati fermati e accompagnati in carcere, dove si trovano ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sull'episodio sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per ricostruire con precisione quanto accaduto e le eventuali responsabilità dei due arrestati.

