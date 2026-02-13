Minacciano e tentano di rapinare un giovane in via Roma, nel quartiere San Lorenzo a Milano. Pretendevano che quel ragazzo diventasse loro cliente nello spaccio di droga, e in un’occasione lo avevano minacciato con un coltello per farsi consegnare denaro e cellulare. Uno dei malviventi si è fatto consegnare anche il telefono di un passante, che aveva assistito alla scena.

Pretendevano che quel ragazzo diventasse loro cliente nello spaccio di droga. E in un’occasione lo avrebbero pure minacciato con un coltello per farsi consegnare danaro e cellulare. Accuse di tentata estorsione e di tentata rapina che a metà agosto erano valse ad entrambi il divieto di avvicinare il ragazzo a meno di 800 metri e di comunicare con lui con ogni mezzo, come imposto con specifica ordinanza dal gip Federica Lipovscek. E che ora sono costate ad entrambi gli imputati, finora incensurati, un giudizio immediato. Si tratta di un 24enne di origine tunisina il quale attraverso l’avvocato Maddalena Introna, ha espresso la volontà di patteggiare (a un anno e otto mesi). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A meno di tre mesi dagli arresti, la Squadra Mobile di Bologna ha rintracciato e arrestato tre uomini di Napoli, rispettivamente di 47, 48 e 30 anni, accusati di aver tentato di rapinare un imprenditore e di aver commesso furti di preziosi.

