Mercoledì 15 aprile alle 20:00, lo spazio Cult! di via Norberto Duzioni 2 a Bergamo ospiterà un evento dedicato all’affido eterofamiliare. La serata si concentrerà sull’argomento, offrendo uno spazio di discussione e approfondimento per chi vuole conoscere meglio questa forma di affidamento familiare. L’iniziativa si svolge in un contesto dedicato alla cultura e alla riflessione sui temi sociali e familiari.

Mercoledì 15 aprile, alle ore 20:00, lo spazio Cult! di via Norberto Duzioni 2 a Bergamo ospiterà una serata dedicata all’approfondimento del tema dell’affido eterofamiliare. L’iniziativa, promossa dalla Cooperativa Sociale Aeper, mira a sensibilizzare la cittadinanza sul progetto Famiglie Nido, un intervento territoriale focalizzato sulla protezione e la cura dei bambini e delle bambine in età molto tenera attraverso l’accoglienza. Il legame tra impegno sociale e linguaggio espressivo nel territorio bergamasco. L’evento non si limiterà a unicamente un piano informativo, ma cercherà di toccare le corde emotive della comunità integrando la riflessione istituzionale con la potenza del teatro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Affido eterofamiliare: a Bergamo il teatro sfida la biologia

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