Piccioni con chip e microcamera | il progetto che sfida la biologia

Un progetto innovativo ha installato chip e microcamere sui piccioni, creando uccelli telecomandati. La causa è l’obiettivo di monitorare aree difficili da raggiungere senza disturbare l’ambiente. Questi piccioni sono dotati di tecnologia avanzata, che permette di controllarli a distanza e di ottenere immagini in tempo reale. La sperimentazione si svolge in diverse città italiane, dove i piccioni vengono utilizzati per sorvegliare zone sensibili. La notizia ha attirato l’attenzione di esperti e cittadini sulla possibilità di applicare questa tecnologia in altri campi.

Se non avete mai sentito parlare di piccioni telecomandati con chip nel cervello e microcamera, siete nel momento e nel luogo giusto. La novità arriva da Neiry, una realtà deeptech con basi tra Dubai e Mosca, che punta a esplorare il confine tra organismo biologico e tecnologia. Il concetto è semplice ma inquietante: usare il comportamento naturale del piccione, modulandolo con stimoli elettrici, per creare veri e propri bio-droni. In assenza di segnali, l'animale ritornerebbe al suo comportamento spontaneo. L'azienda parla di autonomie sorprendenti, fino a 400 chilometri percorsi in un solo giorno, con applicazioni che spaziano dal soccorso alla sorveglianza di aree remote, fino all'ispezione di luoghi difficili da raggiungere per droni meccanici tradizionali.