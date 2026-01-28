Il pacchista di Affari Tuoi Francesco Rubino è il marito di Giorgia Ginevra Nardini l’influencer Gregemamma

Questa sera su Affari Tuoi è tornato Francesco Rubino, il pacchista che ha fatto parlare di sé. È il marito di Giorgia Ginevra Nardini, nota influencer conosciuta come Gregemamma. La puntata si è concentrata sulla sua figura, mostrando un aspetto diverso dal solito, e ha attirato l’attenzione di molti spettatori.

Si chiama Francesco Rubino il pacchista protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda il 27 gennaio. Tornato a casa senza una vincita significativa, non è però uno sconosciuto: è il marito dell'influencer Gregemamma.

