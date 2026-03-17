Nello studio di Affari Tuoi si sono verificati momenti intensi, con Ludovica protagonista di un episodio che ha suscitato grande clamore. Quando è entrato il marito, le situazioni sono scattate in modo imprevedibile, portando a un finale che ha lasciato il pubblico senza parole. La trasmissione continua a essere teatro di eventi che attirano l’attenzione degli spettatori.

No, nessuna eccezione. Anche oggi siamo qui, nello studio di Affari Tuoi, il regno di Stefano De Martino, del Dottore e di Herbert Ballerina. Il gioco dei pacchi e della fortuna, la corazzata di Rai 1 che sera dopo sera macina risultati strepitosi in termini di share. La puntata in questione è quella di martedì 17 marzo. Ed ecco che arriva il turno di Ludovica: a lei l'impervio compito di sfidare la sorte. Ludovica, bellissima in abito bianco e con occhi di un azzurro penetrante, ha 34 anni, viene da Roma e ovviamente rappresenta il Lazio. Una lunga attesa, quella di Lodovica: "Ventidue puntate da pacchista, quella di oggi è la 23esima". Dunque spiega: "Sono responsabile di un centro medico, mi occupo della parte commerciale". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, delirio per Ludovica. E quando entra il marito... finisce male

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