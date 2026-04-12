Si fa sempre più insistente la voce sul ritorno di un wrestler misterioso nel team di Orange Cassidy e Roderick Strong durante l’episodio di AEW Dynasty. Viene ipotizzato che possa trattarsi di un atleta già noto nel mondo della federazione, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. La sorpresa, comunque, sembra ormai prossima a essere svelata, alimentando l’attesa tra i fan.

Il mistero sul terzo uomo del team di Orange Cassidy e Roderick Strong per AEW Dynasty potrebbe essere già stato svelato. Stando a quanto riportato da Bodyslam.net, Kyle O’Reilly sarebbe pronto a fare il suo ritorno nella AEW proprio nella puntata di stasera, affiancando i due compagni nella sfida ai Dogs per l’ AEW World Trios Championship. La sfida lanciata a Collision e il partner misterioso. La storia ha preso forma durante l’ultimo episodio di AEW Collision, quando Orange Cassidy e Roderick Strong hanno ufficialmente sfidato i Dogs per i titoli Trios. Nel corso del segmento, i due hanno annunciato che a Dynasty avrebbero avuto al loro fianco un partner misterioso, scatenando immediatamente le speculazioni dei fan su chi potesse essere il terzo componente del team.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Ecco chi dovrebbe essere il misterioso wrestler che tornerà a Dynasty

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