WWE | Ingaggiata Rayne Leverkusen ecco chi è la wrestler britannica che ha conquistato HBK

La WWE ha ingaggiato Rayne Leverkusen, la wrestler britannica che ha conquistato HBK. La londinese, conosciuta come “The Maiden of Metal”, ha firmato con la grande compagnia dopo aver impressionato ai tryout dello scorso anno. Recentemente ha lasciato tutti i titoli, incluso quello della Hustle Wrestling, segnando un possibile addio alla scena indipendente europea.

Rayne Leverkusen avrebbe firmato con la WWE dopo aver impressionato ai tryout dello scorso anno. La wrestler londinese, soprannominata "The Maiden of Metal", ha lasciato tutti i suoi titoli nelle ultime settimane, compreso quello della Hustle Wrestling, in quello che sembra un addio definitivo alla scena indipendente europea. Da Londra al New Jersey: i tryout sotto gli occhi di Shawn Michaels. Secondo quanto riportato da Fightful Select, che ha parlato con diverse fonti della scena wrestling britannica, Rayne Leverkusen avrebbe firmato con la WWE dopo aver partecipato a due tryout nel corso del 2025.

