aew revolution 2026 preview

Il primo pay-per-view del 2026 della All Elite Wrestling si avvicina, segnando l'inizio di un nuovo anno per la promozione. Dopo un avvio di stagione caratterizzato da una narrativa poco sviluppata e da uno scarso impatto degli show settimanali, ora si prepara a mettere in scena gli incontri più attesi della federazione. La serata promette di riaccendere l’interesse dei fan e di presentare le sfide principali in programma.

Arriva finalmente il primo ppv dell’anno della All Elite Wrestling. Finalmente perché questo inizio 2026 non è sembrato piuttosto florido per la compagnia dal punto di vista della struttura narrativa degli show e delle storie. A parte alcuni svolazzi, siamo stati anche di fronte a una Road to Revolution piuttosto fiacca, causa tempistiche troppo lunghe da un evento a pagamento all’altro. Avremo comunque la solita e bella card, che darà spettacolo e contribuirà a rafforzare la posizione della AEW nella sua nicchia di pubblico. ONE ON ONE MATCH Brody King vs Swerve Strickland Chi è il wrestler più violento e più pericoloso della AEW? Faida nata sulle ceneri di altre due, di getto, costruita anche bene, ma che sconta forse la poca profondità e il poco equilibrio delle motivazioni che hanno portato a questo incontro. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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