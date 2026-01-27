Come sta davvero Donald Trump? Dai capelli bianchi al vuoto sull’Alzheimer del padre le condizioni di salute del presidente Usa

Donald Trump compie 80 anni il prossimo 14 giugno, e diventa il secondo presidente degli Stati Uniti ad arrivare al nono decennio di vita mentre è ancora in carica. La sua salute resta sotto i riflettori, tra capelli bianchi e voci sul suo stato fisico. Recentemente si è parlato anche di un “vuoto” sull’Alzheimer del padre, lasciando un’ombra sulle sue condizioni di salute. La domanda che molti si pongono è: come sta davvero il presidente?

Di presidenti giovani alla Casa Bianca non se ne vedono ormai da un po’ di anni. L’attuale inquilino, Donald Trump, festeggerà 80 anni il prossimo 14 giugno, diventando di fatto il secondo presidente della storia degli Stati Uniti (dopo Joe Biden ) a entrare nel suo nono decennio di vita mentre è ancora in carica. Quando ha varcato per la seconda volta la soglia dello Studio Ovale, Trump aveva 78 anni e 220 giorni. Se dovesse arrivare alla fine del mandato, diventerebbe a tutti gli effetti il presidente più vecchio di sempre, superando anche il suo predecessore. Ma mentre i sondaggi danno la sua popolarità in caduta libera, come se la cava il tycoon in termini di salute? L’intervista alla Casa Bianca.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Donald Trump Usa Donald Trump Jr sull’Ucraina: “Mio padre potrebbe abbandonarla, gli Usa non vogliono più pagare” Attacco Usa al Venezuela, la conferenza stampa del presidente Donald Trump: segui la diretta Segui la diretta della conferenza stampa di Donald Trump in Florida, dopo l’attacco degli Stati Uniti a Caracas e l’arresto del presidente venezuelano Nicolás Maduro. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Donald Trump Usa Argomenti discussi: L'America ai tempi di Trump; La lettera di Trump al premier norvegese: Senza Nobel non mi sento obbligato a pensare alla pace; Gaza, Trump: La guerra sta giungendo al termine, 59 Paesi sono impegnati per la pace; Davos, Trump firma la carta fondatrice del Board of Peace e attacca Sánchez: Gli spagnoli non hanno alzato al 5% la spesa Nato. Sono scrocconi, ci devo parlare. Come sta davvero Donald Trump? Dai capelli bianchi al vuoto sull’Alzheimer del padre, le condizioni di salute del presidente Usa«Sono in perfetta salute», assicura il tycoon al magazine New York. Ma i suoi collaboratori ammettono segni di declino ... open.online Amazon ha speso un sacco di soldi per avere e per promuovere il documentario su Melania Trump: l’obiettivo non è mai stato guadagnarci, ma compiacere il presidente Donald Trump - facebook.com facebook Cadillac Escalade, ecco com'è il nuovo Suv blindato di Donald Trump x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.