Melania Trump a un anno dall' insediamento del marito Donald possiamo dirlo | tra lei e la moda americana l' amore non è sbocciato

A un anno dall’insediamento del marito Donald Trump, si può osservare come Melania Trump abbia scelto di indossare esclusivamente brand americani durante l’Inauguration Day. I due outfit selezionati riflettono un impegno nel rappresentare la moda statunitense, anche se il rapporto tra la First Lady e l’universo fashion americano appare segnato da distanze e scelte precise. Un’approccio sobrio e mirato, volto a sottolineare l’identità nazionale.

Anche se sembrano quindici, è passato solo un anno dalla cerimonia di insediamento di Donald Trump. Melania Trump se l'è legata al dito, o saprà perdonare la moda americana?: ce lo chiedevamo alla vigilia dell'Inauguration Day cercando di vaticinare come si sarebbe comportata la First Lady alle prese con il giuramento e il ballo del secondo mandato (non consecutivo visto che in mezzo c'era stata la presidenza Biden). Il tema destava un certo interesse perché, riassumendo in pochissime parole, nel 2017 molti designer americani avevano snobbato Melania Trump, esponendosi anche pubblicamente contro il tycoon (e di conseguenza boicottando la consorte) per le sue posizioni controverse su immigrazione, comunità LGBTQ e i diritti delle donne.

