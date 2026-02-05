VIDEO| Al via gli interventi urgenti di messa in sicurezza della Statale 18 | rocciatori in azione

La Statale 18 Tirrena Inferiore vede i primi interventi di sicurezza. Dopo aver concluso le verifiche con droni e rocciatori, Anas ha già messo in moto i lavori per mettere in sicurezza il tratto tra i chilometri 499,500 e 517. Operai e tecnici si sono subito messi al lavoro per rafforzare il costone e prevenire eventuali crolli. La strada, strategica per il traffico locale, resta sotto stretta sorveglianza mentre si svolgono le operazioni.

Conclusa l'attività di perlustrazione del costone, attraverso i droni e la successiva ispezione diretta da parte dei rocciatori in parete, Anas ha avviato i primi interventi urgenti di messa in sicurezza della Strada Statale 18 Tirrena Inferiore, nel tratto compreso tra i chilometri 499,500 e 517.

