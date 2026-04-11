Minacce e mancato rispetto delle regole revocato l' affidamento in prova a 65enne

A Casaluce, i carabinieri della Stazione di Teverola hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Napoli nei confronti di un uomo di 65 anni. L’intervento è stato disposto dopo che l’uomo ha minacciato altre persone e non ha rispettato le regole previste dall’affidamento in prova. La misura di detenzione è stata revocata e l’uomo è stato portato in carcere.

A Casaluce, i carabinieri della Stazione di Teverola hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Napoli nei confronti di un 65enne del posto. L’uomo, già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, è stato. 🔗 Leggi su Casertanews.it Troppe condanne, revocato l'affidamento in prova: in cella 51enneGli agenti del commissariato della Polizia di Stato di Foligno hanno individuato nella zona dell’ex ospedale un 51enne italiano già noto per i reati... Affidamento revocato: 37enne spacciatore tornato in carcereUn cittadino albanese di 37 anni, già noto alle autorità per reati legati alla droga, è stato arrestato a Merano mentre spacciava sostanze... Argomenti più discussi: NetApp e Commvault puntano sulla resilienza unificata per rafforzare la cybersecurity; Calano i reati gravi, cresce la violenza: il 2025 dei Commissariati; Senza biglietto sul bus: controllore minacciato e aggredito; ORBÁN, LA FICTION. Radiografia di una campagna elettorale in cui tutto è falso (di S. Ventura). Cremlino, 'WhatsApp bloccata per mancato rispetto delle leggi russe'Il Cremlino ha ribadito che WhatsApp è stata bloccata a causa del mancato rispetto delle leggi russe. Per quanto riguarda il blocco di WhatsApp, in effetti, c'è stata una dichiarazione delle nostre ... ansa.it Bari, dopo il maltempo la pineta di San Francesco resta chiusa: «Ho segnalato problemi e ho ricevuto minacce, non è giusto» x.com Minacce Emergenti nell'Era dell'IA: Sei pronto per le sfide del futuro In occasione del 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, vi invitiamo a un appuntamento imperdibile dedicato alla #sicurezza digitale e alle nuove frontiere dell’Inte - facebook.com facebook