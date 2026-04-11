Minacce e mancato rispetto delle regole revocato l' affidamento in prova a 65enne

Da casertanews.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Casaluce, i carabinieri della Stazione di Teverola hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Napoli nei confronti di un uomo di 65 anni. L’intervento è stato disposto dopo che l’uomo ha minacciato altre persone e non ha rispettato le regole previste dall’affidamento in prova. La misura di detenzione è stata revocata e l’uomo è stato portato in carcere.

A Casaluce, i carabinieri della Stazione di Teverola hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Napoli nei confronti di un 65enne del posto. L’uomo, già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, è stato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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