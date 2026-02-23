addio allo sportivo bibi passani era il ballerino del pugilato

Bibi Passani, noto come “il ballerino” del pugilato, è morto all’età di 81 anni a causa di complicazioni di salute. La sua passione per la boxe e il calcio ha segnato la vita di molti sportivi locali, che lo ricordano come una figura carismatica e dedita allo sport. Passani aveva dedicato anni alla promozione del pugilato nella zona, coinvolgendo giovani e appassionati in attività sportive. La comunità piange la perdita di questa figura amata.

La città saluta Enzo Passani, per tutti il “Bibi“. Si è spento all’età di 81 anni una figura conosciutissima nell’ambiente sportivo sarzanese in particolare per la sua grande passione per la boxe e il calcio. Passani è stato tra i protagonisti del mondo del pugilato quando la disciplina in città era un punto di riferimento assoluto grazie alla presenza di diversi atleti che facevano parte della Pugilistica Sarzanese e gli incontri venivano organizzati al teatro degli Impavidi. Bibi (nella foto) era una delle attrazioni delle serate grazie al suo stile originale che lo caratterizzava come un “ballerino“ del ring. 🔗 Leggi su Lanazione.it

