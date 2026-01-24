Poggio in lutto addio a Rina Paoletti | era l' anima della storica piadineria Da Rina

Ancona piange la scomparsa di Rina Paoletti, figura centrale della storica piadineria “Da Rina”. Per anni, la sua attività è stata un punto di riferimento per residenti e visitatori, offrendo piadine genuine e un sorriso accogliente. La comunità perde un’icona, simbolo di tradizione e convivialità, che ha contribuito a rendere speciale ogni momento passato nel suo locale.

ANCONA – Per tanti era una tappa fissa. Una sosta veloce che diventava rito, due chiacchiere e una piadina "come una volta", servita con quel sorriso che faceva sentire tutti di casa. La città piange Rina Paoletti, anima dello storico "Da Rina" al Poggio, scomparsa nella giornata di ieri.

