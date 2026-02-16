Il porto diventa un set | le star di Bollywood approdano al Monumento al Marinaio

Il porto di Brindisi si trasforma in un set cinematografico perché le star di Bollywood sono arrivate per girare alcune scene del film

Il "ciak" del film Bollywood "Cask.M Kash." è fissato per la giornata di domani, martedì 17 febbraio 2026 BRINDISI – Il fascino del porto di Brindisi si prepara a fare il giro del mondo, trasformandosi nella cornice d'eccezione per una nuova produzione cinematografica internazionale: al via le riprese del film Bollywood "Cask.M Kash.", una produzione indiana che porta la firma di Images international e Anti Matter Films, con la collaborazione esecutiva della società Tecnologia Robotica S.r.l.s.. Nei giorni scorsi il Comune di Brindisi ha autorizzato le riprese disponendo le modifiche alla viabilità.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Nella foto di Alessio Capogna, si ammirano il porto di Brindisi e il Monumento al Marinaio dal balcone di casa, offrendo uno scorcio suggestivo della città.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.