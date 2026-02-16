Il porto diventa un set | le star di Bollywood approdano al Monumento al Marinaio
Il porto di Brindisi si trasforma in un set cinematografico perché le star di Bollywood sono arrivate per girare alcune scene del film
Il "ciak" del film Bollywood "Cask.M Kash." è fissato per la giornata di domani, martedì 17 febbraio 2026 BRINDISI – Il fascino del porto di Brindisi si prepara a fare il giro del mondo, trasformandosi nella cornice d'eccezione per una nuova produzione cinematografica internazionale: al via le riprese del film Bollywood "Cask.M Kash.", una produzione indiana che porta la firma di Images international e Anti Matter Films, con la collaborazione esecutiva della società Tecnologia Robotica S.r.l.s.. Nei giorni scorsi il Comune di Brindisi ha autorizzato le riprese disponendo le modifiche alla viabilità.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Vista mozzafiato dal balcone di casa: Brindisi, il porto e il Monumento al marinaio
Nella foto di Alessio Capogna, si ammirano il porto di Brindisi e il Monumento al Marinaio dal balcone di casa, offrendo uno scorcio suggestivo della città.
Avatar: Fuoco e Cenere, il cameo di Govinda, star di Bollywood, diventa virale... Ma è realizzato con l'IALeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cybersecurity marittima, il porto digitale sotto pressione; Gioia Tauro accelera sull’automotive elettrico, il porto diventa hub strategico del Mediterraneo; Alle comunali di Porto Viro il cane ci ha messo lo zampino; Aqua Restaurant, Porto Cesareo: quando il mare diventa memoria, tecnica e futuro.
Il porto diventa un anfiteatro. Arrivano i gradoni in viale PariniGradoni al porto. Partiranno la prossima settimana i lavori di realizzazione della gradonata di viale Parini. Dove oggi si trova un muro che divide la banchina dalla passeggiata rialzata, in futuro ci ... ilrestodelcarlino.it
Al Centro Campania arriva il Bollywood Carnival Dal 15 al 17 febbraio 2026 ... - facebook.com facebook