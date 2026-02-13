Addio a Dick Van Dyke star di Dawson’s Creek la clamorosa gaffe radiofonica

Nell'annunciare la morte di James Van Der Beek, l'ex Pussycat Dolls Ashley Roberts ha commesso una gaffe clamorosa scambiandolo per il centenario Dick Van Dyke, una confusione che ha attirato immediatamente l'attenzione sui social media.

Nell'annunciare la morte di James Van Der Beek, l'ex Pussycat Dolls Ashley Roberts ha commesso un errore clamoroso scambiandolo per il centenario Dick van Dyke, la gaffe è rimbalzata prontamente sui social media. L'annuncio della morte di James Van Der Beek, scomparso a 48 anni dopo una lunga lotta contro il cancro, si è trasformata in una gaffe clamorosa per la conduttrice radiofonica Ashley Roberts che lo ha inavvertitamente confuso col centenario Dick Van Dyke, attualmente ancora vivo e vegeto. Che cosa ha detto Ashley Roberts alla radio? Nell'edizione di giovedì del Breakfast Show di iHeart Radio, la conduttrice radiofonica e cantante delle Pussycat Dolls Ashley Roberts si è presa un momento per ricordare la recente scomparsa di James Van Der Beek. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

