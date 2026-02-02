Pagavano per vedere le violenze sui bambini Sistema di abusi sessuali on demand | indagato anche un ex consigliere comunale palestinese

La polizia di Milano ha smantellato un giro di pedopornografia online. Sei persone sono state indagate, due arrestate, tra cui anche un ex consigliere comunale palestinese. Le indagini hanno scoperto un sistema in cui pagavano per vedere violenze sui bambini attraverso streaming illegali. L’indagine, coordinata da polizia, procura e centro nazionale contro la pedopornografia, ha portato alla luce questo grave fenomeno di abuso a distanza su minori.

Maxi operazione per la pedopornografia on line a Milano. Sono sei persone indagate, di cui due arrestate, nell'ambito di una complessa indagine della polizia di Stato, della procura di Milano e del centro nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online della Polizia, per violenza sessuale "a distanza" a danni di minori, fenomeno noto come " live distant child abuse ". Si tratta di abusi sessuali su commissione, a distanza: clienti, anche italiani, pagavano delle piccole somme per vedere a distanza, tramite webcam, le violenze commesse da intermediari presenti fisicamente accanto alle vittime, i cosiddetti "trafficker" o "vendor".

