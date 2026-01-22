In possesso di foto e video di abusi sessuali sui bambini | arrestato un uomo in provincia di Napoli

Un uomo in provincia di Napoli è stato arrestato dopo che, durante una perquisizione, sono stati trovati sui suoi dispositivi numerosi contenuti pedopornografici, tra foto e video di abusi sessuali su minori. L’indagine, condotta dalla polizia, ha portato al sequestro di materiale illecito e all’arresto dell’individuo, che ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

"Trovati in possesso di file audio e video che documentano abusi sessuali su minori": denunciati 2 agrigentiniDue agrigentini sono stati denunciati dopo essere stati trovati in possesso di migliaia di file audio e video che raffigurano abusi sessuali su minori.

Foto e video pedopornografici sui device, uomo arrestato in flagranza di reatoUn uomo di 68 anni residente in provincia di Napoli è stato arrestato in flagranza di reato dopo il rinvenimento di foto e video pedopornografici sui suoi dispositivi.

