Ordigni bellici tra Eboli e Battipaglia | i disagi per la circolazione

Nella giornata di domenica 12 aprile, sono stati trovati due ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale nel territorio comunale di Eboli. Le operazioni di disinnesco sono state programmate e stanno causando disagi alla circolazione tra i comuni di Eboli e Battipaglia, con alcune strade chiuse temporaneamente per garantire la sicurezza durante le operazioni. La zona interessata è stata evacuata in via precauzionale.

Tutto pronto per le operazioni di disinnesco di due ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuti nel territorio comunale di Eboli, nella giornata di domenica 12 aprile. Lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, in particolare, sarà attiva la chiusura al traffico, in entrambe le direzioni, a partire dalle ore 7 e fino alla conclusione delle attività. Durante la chiusura, sarà interdetto il tratto compreso tra gli svincoli di Eboli e Battipaglia, per la rimozione del primo ordigno bellico e tra gli svincoli di Campagna ed Eboli, per la rimozione del secondo ordigno. I percorsi alternativi, individuati su strade provinciali e comunali, saranno segnalati in loco mediante apposita segnaletica di cantiere. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Ordigni bellici ritrovati sul territorio di Eboli, vertice in Prefettura: ipotesi disinnesco nella stessa giornataTavolo in Prefettura per coordinare le operazioni per neutralizzare la bomba d'aereo americana. Dragaggio del porto, affidato il servizio di bonifica da ordigni belliciIl Comune di Terracina ha affidato il servizio di bonifica bellica sistematica subacquea, operazione necessaria e propedeutica per rinvenire... Temi più discussi: Ordigni a Eboli: il 12 aprile il doppio disinnesco, evacuazione e disagi; Ordigni bellici ritrovati ad Eboli: scatta il piano di Bonifica. La Prefettura coordina le operazioni; Riunione in Prefettura per il brillamento degli ordigni bellici scoperti ad Eboli. Operazioni il 12 aprile; Eboli, bonifica di due bombe della Seconda guerra mondiale: operazioni il 12 aprile. Ordigni bellici a Eboli: chiusa l’A2 per le operazioni di disinnescoStampa Disagi in vista lungo l’autostrada A2 Autostrada del Mediterraneo, dove domenica 12 aprile sarà disposta la chiusura totale al traffico, in entrambe le direzioni, per consentire le operazioni d ... salernonotizie.it Disinnesco di ordigni bellici ad Eboli. Il 12 aprile chiuso al traffico un tratto di A2 del MediterraneoIl presente sito, i suoi contenuti, testi, documenti, marchi, loghi, immagini, video, grafica, la loro disposizione e i loro adattamenti sono coperti da copyright e sono protetti dalla legge sul Dirit ... ondanews.it Due ordigni bellici ritrovati a San Salvo Marina, tutta la spiaggia 'off limits'. Leggi qui https://www.sansalvo.net/notizie/attualita/54683/ordigno-bellico-ritrovato-a-san-salvo-marina-tutta-la-spiaggia-off-limits - facebook.com facebook " #RegioneFVG ha avviato un’interlocuzione con l’Autorità portuale per trovare una soluzione che riduca i disagi per chi ha un posto barca nel porticciolo di Barcola". Così @F_Scoccimarro al recupero degli ordigni bellici ritrovati nell'area. ibit.ly/epu6c x.com