Boom di presenze al Vinitaly and City l' Abruzzo conquista Verona con il Cerasuolo

La prima serata di “Vinitaly and City” ha registrato un alto afflusso di visitatori nel centro storico di Verona. L’evento, dedicato al vino, ha visto la partecipazione di molte persone che hanno potuto degustare diverse etichette. Tra queste, l’Abruzzo si è fatta notare con il Cerasuolo, attirando l’attenzione dei presenti. La manifestazione continua con altre iniziative e degustazioni nelle prossime giornate.

Grande successo per la prima serata dell’evento “Vinitaly and City”, che anima il cuore del centro storico di Verona. Protagonista il Cerasuolo d’Abruzzo, degustato sulla Torre dei Lamberti in un’atmosfera unica. Lo stand Abruzzo è stato preso d’assalto: tra vini e prodotti tipici, la regione ha.🔗 Leggi su Ilpescara.it VIDEO| Dall'omaggio a Cataldi Madonna al Cerasuolo "in quota": l'Abruzzo al Vinitaly con 97 cantine e 300 etichettePer la prima volta la regione sarà protagonista anche nel "fuori salone" dal 10 al 12 aprile, giorno in cui prenderà il via l'importante... Verona si tinge di rosa: il Cerasuolo e i tesori dell’AbruzzoIl cuore di Verona ha vibrato sotto i colpi del gusto abruzzese durante la serata d’apertura di Vinitaly and City, dove il Cerasuolo della regione è...