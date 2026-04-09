Al Vinitaly 30 stand per raccontare il ' Made in Caserta' | Portiamo a Verona la nostra storia

Alla 58esima edizione del Vinitaly, in programma dal 12 al 15 aprile a Verona, la Camera di Commercio di Caserta presenta 30 stand dedicati al patrimonio vitivinicolo locale. L'obiettivo è mostrare le caratteristiche e le tradizioni del settore attraverso le aziende e i vitigni della zona. La partecipazione si inserisce nell’ambito di un evento internazionale che raccoglie operatori e produttori da tutto il mondo.

Dalle radici della storia alle radici dei vitigni. La Camera di Commercio di Caserta, anche quest’anno, parte dalle origini per raccontare il patrimonio vitivinicolo casertano alla 58esima edizione del Vinitaly, la più grande fiera internazionale del vino al mondo che si terrà dal 12 al 15 aprile. 🔗 Leggi su Casertanews.it Vinitaly 2026: il Consorzio Vitica porta i vini di Caserta al centro della scena internazionaleDal 12 al 15 aprile, Verona ospiterà la 58ª edizione del Vinitaly, e il Consorzio di Tutela Vini Caserta – Vitica conferma la propria partecipazione... Voucher, il Comitato dei Caregiver: "Portiamo la nostra voce in tribunale""Sono passati due anni da quando sotto Palazzo Lombardia famiglie, associazioni e cittadini si ritrovarono in un flashmob per difendere i diritti... Temi più discussi: Vinitaly 2026, i 10 eventi imperdibili al Salone internazionale del vino e dei distillati di Verona; Umani Ronchi a Vinitaly 2026: il Plenio compie 30 anni, debutta Davantage; Valpolicella protagonista a Vinitaly 2026: più cantine, nuovo stand e focus su appassimento; Dal 12 al 15 aprile la Valle d’Aosta torna a Vinitaly. Vinitaly, la carica della Valpolicella: novità e il sogno UnescoValpolicella alla conquista di Vinitaly 2026 con un nuovo stand a due piani e il sogno del riconoscimento Unesco ... veronaoggi.it Il Consorzio Valpolicella al Vinitaly 2026Cresce la presenza del Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella a Vinitaly 2026, in programma dal 12 al 15 aprile a Verona. Saranno infatti 30 le aziende ... giornaleadige.it Per la prima volta la Regione Abruzzo partecipa anche al ‘Vinitaly and the City’, la kermesse pre-fiera nel cuore di Verona: degustazioni delle migliori eccellenze abruzzesi e spazi espositivi in centro storico per raccontare un territorio che unisce vino, cultura e - facebook.com facebook Vinitaly 2026: il Piemonte presente con le sue eccellenze vitivinicole e sportive x.com