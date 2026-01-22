Salute e solidarietà Fiumicino presente all’evento sulla donazione degli organi a Castel Gandolfo

Fiumicino ha partecipato all’evento “Patto di Solidarietà per la Vita” a Castel Gandolfo, promosso dal Ministero della Salute e dalla Regione Lazio. Su delega del sindaco Baccini, il consigliere Mauro Stasio ha rappresentato il Comune, in un incontro dedicato alla sensibilizzazione sulla donazione degli organi. L’iniziativa mira a promuovere la cultura della solidarietà e della donazione, fondamentale per salvare vite e rafforzare il senso di comunità.

Fiumicino, 22 gennaio 2026 – Su delega del sindaco Mario Baccini, il consigliere comunale Mauro Stasio ha partecipato all’evento “Patto di Solidarietà per la Vita”, dedicato alla promozione della donazione degli organi, svoltosi a Castel Gandolfo e patrocinato dal Ministero della Salute e dalla Regione Lazio. All’iniziativa erano presenti numerose autorità militari, civili e religiose, a testimonianza dell’importanza del tema e del valore etico e sociale della donazione come gesto di responsabilità e solidarietà verso il prossimo. “La donazione degli organi rappresenta un atto di grande civiltà e solidarietà, capace di salvare vite e di dare speranza a tante famiglie.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Roma: donazione organi, evento in Campidoglio “carta d’identita’ salva una vita”Oggi, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, si è svolto l’evento “La carta d’identità salva una vita”.

Leggi anche: Nel 2026 stop al documento cartaceo: occasione per dire 'sì' alla donazione degli organi

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Cerveteri, tornano le Arance della Salute AIRC: in piazza Aldo Moro la solidarietà sostiene la ricerca -; Un ponte di amicizia e solidarietà: gemellaggio tra Rotary di Fiumicino e Rotary Jurmala.

Il Titolo V e la tutela della salute. Quando sussidiarietà e solidarietà non vanno di pari passola nostra Costituzione all’art.32 tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e la Legge n. 833 nel 1978, che istituì il Servizio Sanitario Nazionale, ... quotidianosanita.it

A Cittaducale un weekend tra sport, salute e solidarietàRIETI - Cittaducale si prepara a vivere un fine settimana intenso, all’insegna dello sport, della salute e della solidarietà. L’associazione Tradizioni civitesi che, come dice il nome, ha lo scopo ... ilmessaggero.it

AL TWENTY LE ARANCE DELLA SALUTE Solidarietà e prevenzione tornano protagoniste al #Twenty. Il centro commerciale bolzanino conferma anche per il 2026 la collaborazione con Fondazione #AIRC per la ricerca sul cancro ETS, aderendo all’iniziativa - facebook.com facebook

Sanremo 2026: il premio più ambito dell’anno al servizio della solidarietà e della salute mentale x.com