A Gent, nelle Fiandre, è stato recentemente restaurato l’Agnello Mistico, un capolavoro noto per la sua importanza artistica. L’opera si trova ora esposta al Museo delle Belle Arti, insieme ad altre opere di pittrici fiamminghe. Nello stesso periodo, a Mechelen si svolgono esposizioni dedicate all’Art Noveaux, movimento artistico che si sviluppò all’inizio del XX secolo.

A Gent un lampione emette, all’improvviso, lampi luminosi. Non è un cortocircuito, ma una gioiosa usanza locale. Nella piazza Sint Veerleplein quella luce, direttamente collegata all’ospedale di Maternità, avverte i passanti che un bambino è venuto al mondo. Gent (in fiammingo) o Gand (in francese) è il capoluogo delle Fiandre orientali, seconda città del Belgio per numero di abitanti. Una località amena che seduce i visitatori ancor più quando i primi raggi di sole illuminano i canali fioriti e le architetture medievali. Ma è l’arte pittorica dei grandi maestri fiamminghi - da Jan van Eyck a Pieter Rubens, a Bruegel il Vecchio – ad attirare il pubblico internazionale.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - A Gent, nelle Fiandre, capolavoro assoluto è l’Agnello Mistico da poco restaurato

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