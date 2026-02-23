Firenze riscopre un capolavoro del Trecento | restaurato il Trittico di Spinello Aretino

Il restauro del Trittico di Spinello Aretino ha permesso di rivedere un capolavoro del Trecento, danneggiato dal tempo e dall’usura. La Galleria dell’Accademia di Firenze ha riaperto le sale dedicate alla pittura fiorentina del Tardo Trecento, offrendo ai visitatori un’opportunità unica di ammirare i dettagli originali dell’opera. La pulizia e il consolidamento hanno restituito colore e vivacità alle scenes dipinte, attirando l’attenzione di molti appassionati d’arte. Ora il trittico attira i visitatori con la sua bellezza rinata.

Firenze, 23 febbraio 2026 – Il Trittico di Spinello Aretino del 1391 torna visibile al pubblico nelle sale dedicate alla pittura fiorentina del Tardo Trecento della Galleria dell'Accademia di Firenze. La mostra, visitabile dal 24 febbraio fino all'11 maggio 2026, racconta attraverso video, testi e immagini le diverse fasi del restauro, offrendo ai visitatori uno sguardo sul lavoro "invisibile" che ogni giorno sostiene la tutela del patrimonio artistico. "L'allestimento creato per il ritorno nelle sale della Galleria dell'Accademia di Firenze del trittico di Spinello Aretino – ha detto il direttore generale Andreina Contessa – nasce dall'idea di valorizzare non solo la qualità straordinaria dell'opera e la sua importanza nell'evoluzione della pittura toscana a cavallo tra la fine del Trecento e l'inizio del Quattrocento, ma soprattutto di mettere in luce il lavoro invisibile che si svolge quotidianamente dietro le quinte di un museo e che vogliamo condividere con il pubblico".