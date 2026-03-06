Il violinista svizzero Sebastian Bohren ha esordito con l’Orchestra Sinfonica di Milano interpretando il

Acclamato dalla critica internazionale, ammirato dal pubblico il violinista svizzero Sebastian Bohren debutta con l’ Orchestra Sinfonica di Milano con il celebre " Concerto per violino - L’Arbre des songes" di André Dutilleux scritto nel 1985. Sul podio il direttore olandese Jac van Steen, alla sua prima apparizione milanese; appuntamento all’Auditorium questa sera alle 20 e domenica alle 16. Il programma si apre con Waldweben (Intreccio della foresta) da "Siegfried" di Richard Wagner, segue il Concerto di Dutilleux, chiude "Petruška", Suite (versione 1947) capolavoro di Igor Stravinskij, scritto per le Ballets Russes di Sergej Diaghilev. Nato a Winterthur, in Svizzera, nel 1987 Bohren racconta: "È la prima volta che mi esibisco a Milano, sono molto emozionato e felice. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sebastian Bohren debutta con la Sinfonica: "Dutilleux, un capolavoro assoluto"

Gol Conceicao: la Juve la pareggia con un capolavoro assoluto del portoghese! Ristabilita la parità a RomaTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara...

Sebastian Weigle debutta in cittàArriva per la prima volta in Italia dopo quasi 150 anni dalla sua composizione, la Sinfonia n.

Approfondimenti e contenuti su Sebastian Bohren.

Argomenti discussi: Sebastian Bohren debutta con la Sinfonica: Dutilleux, un capolavoro assoluto; Sebastian Bohren e Jac van Steen debuttano con la Sinfonica di Milano.

Orchestra Sinfonica di Milano in concerto con Sebastian Bohren, dirige Jac Van SteenVenerdì 6 e domenica 8 marzo 2026, rispettivamente alle 20.00 e alle 16.00, la stagione dell' Orchestra Sinfonica di Milano prosegue all’ Auditorium di Milano (largo Mahler, Milano) con un doppio ... mentelocale.it