Colesterolo e salute del cuore i cinque cibi promossi | lo studio

Uno studio recente evidenzia cinque alimenti che possono contribuire a mantenere sotto controllo il colesterolo e a promuovere la salute del cuore. Seguire una dieta equilibrata con questi cibi può aiutare a ridurre i rischi cardiovascolari legati all’età e a prevenire complicanze come l’infarto. Una scelta consapevole dell’alimentazione rappresenta un passo importante per il benessere cardiovascolare nel tempo.

(Adnkronos) – Una cinquina per tenere a bada il colesterolo e migliorare la salute del cuore, riducendo i rischi cardiovascolari durante l'invecchiamento e il pericolo di infarto. Riflettori accesi sui polifenoli, composti organici di origine vegetale, ampiamente noti per le loro potenti proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Uno studio recente del King's College di Londra evidenzia . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Melatonina e salute del cuore: cosa ha scoperto lo studio che fa discutere i cardiologi

Leggi anche: I geni del colesterolo: lo studio che li svela e perché è importante conoscerli

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Colesterolo alto anche se mangi poco: l’errore nascosto nella dieta quotidiana - La quantità di cibo non è l’unico fattore: ecco l’errore alimentare che incide più di quanto si pensi sui valori lipidici. blitzquotidiano.it