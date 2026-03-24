Meccanica oltre 2.700 imprese padovane davanti alla sfida dell’innovazione

Le imprese artigiane della meccanica attive in provincia di Padova sono 2.715 e occupano complessivamente 10.876 addetti. Un comparto che Confartigianato Imprese Padova non ha esitato a definire come «una delle colonne portanti del manifatturiero locale» e che oggi si confronta con sfide sempre più complesse: «innovazione tecnologica, nuovi materiali, sostenibilità dei processi produttivi e crescente competitività sui mercati». In questo scenario la capacità di innovare diventa un fattore decisivo per il futuro delle imprese. I dati sulla brevettazione mostrano infatti un quadro in crescita. Secondo i dati dell’Ufficio italiano brevetti e marchi del Mimit, nel 2025 in Veneto sono stati registrati 1. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Articoli correlati

Anci Sicilia, oltre 700 partecipanti all'incontro sul Mepa: "Enti locali a lezione su innovazione digitale e contratti"Oltre settecento persone in presenza e online al primo incontro formativo dedicato alla “Trattativa diretta sul Me.

Leggi anche: Ucbm, sicurezza in Italia e in Europa alla sfida dell'innovazione tecnologica