Sciabola | Savona vince l’argento a Napoli con 700 atleti

A Napoli, nel PalaVesuvio, si sono svolti i campionati di scherma con oltre 700 atleti partecipanti. La schermitrice Marina Savona si è piazzata al secondo posto nella categoria Sciabola Master femminile. La competizione ha visto numerosi atleti provenienti da diverse regioni, con assalti disputati in un ambiente molto affollato e competitivo.

Nel PalaVesuvio di Napoli, la schermitrice Marina Savona ha raggiunto il secondo posto nella categoria Sciabola Master femminile. L'atleta dell'Asd Il Discobolo Sciacca si è imposta con costanza e maturità agonistica, cedendo solo nell'assalto finale della quarta prova del circuito nazionale 2025-2026. Questo risultato arriva in un contesto di alta competitività che vede oltre 700 atleti partecipanti alla competizione. L'argento conquistato non è un caso isolato ma conferma una posizione di vertice per la sportiva saccense, già campionessa italiana. La gara fungeva anche come tappa del circuito europeo veterani, sottolineando l'elevato livello tecnico richiesto.