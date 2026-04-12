Dopo circa 21 ore di colloqui in Pakistan, Iran e Stati Uniti hanno interrotto i negoziati senza raggiungere un accordo. La durata prolungata delle discussioni non ha portato a risultati concreti, e le parti hanno deciso di sospendere le trattative senza ulteriori dettagli sulla ripresa. La situazione rimane aperta, mentre le due nazioni si sono allontanate dal tavolo senza intese firmate.

Il tanto atteso round di colloqui tra Iran e Stati Uniti si è concluso ancora una volta senza accordo, dopo circa 21 ore di negoziati tenuti in Pakistan. Le trattative si sono arenate su tre dossier chiave: il programma nucleare iraniano, il controllo strategico dello Stretto di Hormuz e il ruolo regionale di Teheran, in particolare attraverso i suoi alleati in Libano e del cosiddetto “Asse della Resistenza”. Il fallimento riflette una frattura strutturale ormai consolidata: Washington e Teheran non condividono più nemmeno le condizioni minime per negoziare. Il vicepresidente americano JD Vance ha dichiarato che Teheran si è rifiutata di accettare le condizioni di Washington dopo 21 ore di colloqui a Islamabad.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - 21 ore di colloqui, poi lo stop. Ecco perché Iran e Usa si sono alzati dal tavolo dei negoziati

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