Dopo un secolo vissuto in Sicilia Salvatore compie 100 anni a Como lontano dalla sua amata Milena

Dopo quasi un secolo passato in Sicilia, Salvatore Palumbo ha deciso di festeggiare i suoi 100 anni a Como, lontano dalla sua amata Milena. La famiglia si è riunita per l’occasione, e il centenario ha ricevuto tanti auguri. La sua vita, fatta di ricordi e di radici, ora si intreccia con la nuova città.

Dopo quasi un secolo trascorso nella sua amata Sicilia, Salvatore Palumbo ha festeggiato i 100 anni a Como. Un compleanno speciale, che racconta una storia di radici profonde, lavoro instancabile e di una scelta difficile ma necessaria: lasciare la casa di una vita per trascorrere gli ultimi anni.

