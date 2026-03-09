Milan Estupinan decisivo nel derby con l’Inter | È il gol più importante della mia carriera! Ecco cosa mi ha detto Allegri

Pervis Estupinan ha segnato un gol decisivo nel derby tra Milan e Inter, che ha portato alla vittoria della sua squadra. Dopo la partita, il giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn, definendo quel gol come il più importante della sua carriera. Non sono state riportate altre dichiarazioni o commenti da parte di altri protagonisti dell’incontro.

Pervis Estupinan, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026

Milan-Inter 1-0, il derby della 28^ giornata della Serie A 2025/26 vede riaprire la corsa per lo Scudetto. A decidere il derby della Madonnina, il gol.

Il Milan di Allegri si conferma infallibile nel derby, vince e riapre il discorso Scudetto. Dopo la prima mezzora di assestamento delle due squadre, prevale il Milan

