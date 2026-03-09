Capello sicuro | La cosa più importante per Allegri | non pensare allo Scudetto E su Bartesaghi …

L'ex allenatore del Milan, Fabio Capello, ha commentato il derby vinto 1-0 dall'Inter, sottolineando che per Allegri l'aspetto più importante è evitare di concentrarsi troppo sullo Scudetto. Durante l'intervento a Sky, Capello ha anche fatto riferimento a Bartesaghi, senza entrare in dettagli specifici. La sua analisi si è concentrata sulle strategie e sulle scelte del tecnico torinese.

"Avrei concesso anche due giorni di riposo, dopo quanto speso a livello mentale. E le vittorie però ti ricaricano, i tre punti erano molto importanti, soprattutto per staccare Como, Roma e Juventus nella lotta per il 4° posto. Questa è la cosa più importante per Allegri: non pensare allo Scudetto. Poi non si sa mai.". Queste le parole dell'ex allenatore rossonero Fabio Capello a Sky dopo il derby Milan-Inter 1-0. Come dovrebbe dire Allegri ai giocatori del Milan ora? "Penso che dovrebbe dire che hanno raggiunto quasi il primo obiettivo, adesso divertiamoci. Anche perché ho visto un'Inter tiepida, non grintosa né cattiva. Non so da cosa sia dipeso, ma non hanno giocato un derby da Inter. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

