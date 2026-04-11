Zielinski racconta | Faremo di tutto per vincere lo Scudetto il gol contro la Juve il miglior momento della stagione Ecco la verità su Inzaghi e sul mio futuro

Il centrocampista dell’Inter ha dichiarato che la squadra farà di tutto per conquistare lo Scudetto e ha definito il gol segnato contro la Juventus il momento più bello della stagione. Ha inoltre parlato della situazione riguardante l’allenatore e ha fornito dettagli sul proprio futuro con il club. Le sue parole sono state rilasciate in un’intervista in cui ha commentato l’andamento della stagione e gli obiettivi della squadra.

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