Ricci | Lo scudetto è un sogno ma pensiamo al derby L’obiettivo e il rapporto con Allegri

Il centrocampista del Milan, Samuele Ricci, ha commentato il prossimo derby di Milano sottolineando che, pur considerando lo scudetto un sogno, la squadra si concentra sulla partita imminente. Ricci ha parlato anche del rapporto con l’allenatore Allegri, evidenziando che l’obiettivo principale resta il match contro l’Inter. La partita si avvicina e Ricci ha condiviso alcune riflessioni sui momenti cruciali di questa fase.

Samuele Ricci ha parlato a 'SportMediaset' del Milan di Allegri e del derby di domenica contro l'Inter. Ecco le parole del centrocampista rossonero. "Lo scudetto è un sogno ma pensiamo al derby. Il nostro obiettivo è la Champions, siamo a buon punto anche se abbiamo perso qualche punto di troppo nelle partite passate. Per adesso abbiamo un buon vantaggio sul quinto posto ma non è ancora fatta. Il sogno c'è, si vive per questo. Pensiamo alla partita, è pur sempre un derby e va approcciato in maniera perfetta". Ricci ha parlato anche del suo rapporto con Allegri. Ecco le sue parole: "Abbiamo entrambi lo stesso senso dell'umorismo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, lo Scudetto passa dal derby ma prima i rossoneri di Allegri non possono sbagliare: il calendario

Amadeus: «Mi dispiace per la Champions, ma ora pensiamo al campionato. Lo Scudetto è a un passo»

