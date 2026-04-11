La vicenda riguardante Zeudi Di Palma e i “50mila euro dai fan” è tornata a far parlare di sé dopo che l’influencer ha confermato in televisione di aver ricevuto questa somma dai suoi sostenitori. La rivelazione ha suscitato reazioni contrastanti sul web, con alcuni utenti che hanno espresso dubbi sulla reale destinazione di quei soldi. La vicenda si è sviluppata attraverso diversi commenti online e interventi pubblici, alimentando discussioni sui social.

La storia dei “ 50mila euro dei fan ” di Zeudi Di Palma torna al centro dell’attenzione dopo una rivelazione diretta in TV. Ospite del programma Belve condotto da Francesca Fagnani, l’influencer ha chiarito finalmente cosa ha fatto con quella cifra che aveva fatto tanto discutere. Una risposta semplice, ma che ha acceso ancora di più il dibattito online. Tra critiche, difese e riflessioni, il caso mostra quanto il rapporto tra creator e pubblico sia cambiato. E quanto le scelte personali possano diventare rapidamente un tema collettivo. La cifra, circa 50mila euro, era stata raccolta dalla fanbase internazionale di Zeudi come una sorta di “ premio simbolico ” dopo la sua mancata vittoria al Grande Fratello Vip. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Zeudi Di Palma e i “50mila euro dai fan”: cosa ci ha fatto davvero (il retroscena inatteso divide il web)

Zeudi Di Palma rivela come ha speso i 50mila euro dei fan: “All’inizio volevo restituirli”Zeudi Di Palma, ospite della prima puntata di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, ha risposto a una serie di domande dirette, tra cui...

Zeudi Di Palma a Belve: ‘Ecco cosa ho fatto con i 50mila euro’, poi l’audace rivelazioneIl fondo da 50mila euro: “All’inizio volevo restituirli” Zeudi Di Palma si racconta senza filtri a Belve, ospite di Francesca Fagnani.

Zeudi di Palma in Live su Twitch #zeudidipalma #zeudiners #shorts #twitch #viral #clips

Temi più discussi: Belve 10 - Zeudi Di Palma: l'esperienza al Grande Fratello - Video; Zeudi Di Palma: Così ho usato i 50mila euro dei miei fan. A dodici anni ero già consapevole della mia omosessualità; Zeudi Di Palma oggi: tra successo social, polemiche e amore con Scarlett, la nuova vita dopo il GF Vip; Zeudi Di Palma a Belve, così ho usato i 50mila euro della mia fanbase.

Zeudi Di Palma rompe il silenzio a Belve: Al GF mi hanno dichiarata bisessuale ma…Zeudi Di Palma a Belve chiarisce il suo orientamento sessuale dopo il GF: Non sono bisessuale, provo emozioni solo per le donne. rumors.it

Zeudi Di Palma a Belve racconta i 50mila euro e l’ex di ChanelZeudi Di Palma a Belve, tra fondo dei fan, critiche e rinascita Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021 e oggi streamer di punta su Twitch, è stata ospite di ... assodigitale.it

Magari è da rivedere ma Zeudi Di Palma è un grande NO. " Monica Setta non ci gira intorno e, dopo l’ultima puntata di Belve, ha pubblicamente espresso il suo pensiero su Zeudi Di Palma, ex concorrente del Grande Fratello. Il suo commento, secco e senza - facebook.com facebook

I primo ospiti sono Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma x.com