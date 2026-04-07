Zeudi Di Palma, ospite della prima puntata di Belve condotto da Francesca Fagnani, ha spiegato come ha utilizzato i 50mila euro ricevuti dai fan. In quell'occasione, ha anche riferito di aver pensato inizialmente di restituirli. La puntata ha approfondito vari aspetti della sua vita e delle sue scelte finanziarie, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle modalità di spesa.

Zeudi Di Palma, ospite della prima puntata di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, ha risposto a una serie di domande dirette, tra cui una che da tempo incuriosiva il pubblico: che fine hanno fatto i 50mila euro che le sono stati donati dai fan? La ragazza, eletta Miss Italia 2021, ha spiegato di averli investiti per dei corsi di recitazione – ma la decisione non è stata immediata. Sì, avete capito bene, 50mila euro. Una cifra importante, arrivata ben prima dei regali a quattro cifre che oggi le arrivano da chi la segue su piattaforme come TikTok e Twitch, dove Zeudi è tra le creator più seguite. Quel “fondo”, come è stato definito, era una sorta di “premio di consolazione” dopo la mancata vittoria al Grande Fratello Vip, ma anche una dimostrazione sorprendente dell’affetto del suo pubblico internazionale. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Zeudi Di Palma rivela come ha speso i 50mila euro dei fan: “All’inizio volevo restituirli”

Zeudi Di Palma a Belve svela come ha usato i 50mila euro dei fan. E parla dell’ex di Chanel TottiZeudi Di Palma, Miss Italia 2021 e oggi tra le streamer più seguite al mondo su Twitch, a Belve per raccontarsi senza filtri.

Zeudi Di Palma a Belve: "Il tatuaggio più strano? Una vagina. Ecco come ho speso i soldi dei fan"Tra gli ospiti della prima puntata della nuova stagione di Belve c'è anche la napoletana Zeudi Di Palma, miss Italia 2021.

Zeudi Di Palma nella storia terza streamer al mondo su Twitch

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