Durante l’intervista a Belve, Zeudi Di Palma ha parlato del fondo di 50mila euro ricevuto, spiegando di aver inizialmente pensato di restituirli. La giornalista ha condiviso alcuni dettagli sul modo in cui ha utilizzato quei soldi, offrendo un racconto senza filtri sulla propria esperienza. La conversazione si è concentrata sulle scelte fatte con quella somma e sulla sua reazione iniziale alla ricezione del denaro.

Il fondo da 50mila euro: “All’inizio volevo restituirli”. Zeudi Di Palma si racconta senza filtri a Belve, ospite di Francesca Fagnani. Al centro dell’intervista il controverso fondo da 50mila euro raccolto dai fan dopo la finale del Grande Fratello: “Sì, è arrivato e l’ho usato nel modo migliore”, spiega. Alla domanda diretta della conduttrice sul possibile disagio, Zeudi ammette: “È troppo, certo. All’inizio volevo restituirli, poi ho capito che potevo usarli anche per crescere: li ho investiti nello studio della recitazione”. Le polemiche sulla sessualità: “Mi hanno ferita”. L’influencer affronta anche uno dei temi più discussi degli ultimi mesi: le accuse di aver sfruttato la propria sessualità. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Zeudi Di Palma a Belve: ‘Ecco cosa ho fatto con i 50mila euro’, poi l’audace rivelazione

Zeudi Di Palma a Belve: “I 50mila euro donati dalla mia fanbase? Usati per studiare recitazione”Zeudi Di Palma si racconta a Francesca Fagnani nella prima puntata della nuova stagione di Belve.

Zeudi Di Palma a Belve svela come ha usato i 50mila euro dei fan. E parla dell’ex di Chanel TottiZeudi Di Palma, Miss Italia 2021 e oggi tra le streamer più seguite al mondo su Twitch, a Belve per raccontarsi senza filtri.

Temi più discussi: Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, ha una nuova fidanzata; Grande Fratello Vip, Zeudi Di Palma si è fidanzata: l'annuncio e chi è la nuova compagna; Zeudi Di Palma: chi è la nuova fidanzata Scarlett Jade Plott?; Grande Fratello, Zeudi Di Palma a Belve: pronta a raccontarsi senza filtri.

Zeudi Di Palma a Belve, così ho usato i 50mila euro della mia fanbaseMiss Italia 2021 e terza streamer al mondo su Twitch, Zeudi Di Palma, arriva sullo sgabello di Belve tra gli ospiti del programma di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani. (ANSA) ... ansa.it

Zeudi Di Palma, anticipazioni Belve del 7 aprile: l'amore per Scarlett, i social e il GFFrancesca Fagnani intervisterà Zeudi su molti temi e sui social cresce l'attesa per l'ospitata della seconda più giovane di sempre nello show di Rai 2 ... it.blastingnews.com

«Le persone non sono pronte ad associare che io sia omosessuale in un corpo così femminile». Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021, ha scelto di aprirsi senza filtri durante la sua partecipazione a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai2. Nel - facebook.com facebook

Zeudi Di Palma a Belve, le accuse sulla sessualità: «Mi vedono così e non mi accettano». Che fine hanno fatto i soldi dei fan dopo la cacciata dal Grande Fratello - Il video x.com