“Io, te e la Toscana” potrebbe segnare una svolta nel genere delle commedie romantiche, con la possibilità di introdurre personaggi di colore in ruoli tradizionalmente occupati da protagonisti bianchi. La pellicola, annunciata recentemente, ha generato attenzione per la sua proposta di rappresentare diversità culturali e sociali in un contesto di grande tradizione cinematografica. La produzione dovrebbe iniziare nelle prossime settimane, con una distribuzione prevista nelle sale per la fine dell’anno.

Roma, 11 aprile 2026 – Io, te e la Toscana: più semplice di così, era davvero impossibile. È la formula vincente del film ‘You, me and Tuscany’, diretto da Kat Coiro (la stessa di ‘Sposami’ con Jennifer Lopez e Owen Wilson) con protagonisti Halle Bailey – i più disneyani la ricorderanno per il live action chiacchierato della ‘Sirenetta’ – e Regé-Jean Page, il Duca di Hastings nella prima stagione di ‘Bridgerton’ (scomparso nelle successive tre). Ci sono le colline senesi, le ville di campagna, i vigneti, il tassista Lorenzo abbronzato e tuttofare (interpretato da Marco Calvani) e i due protagonisti che finiscono per innamorarsi. Tutto molto rom-com, il genere reso grande da ‘Notting Hill’, ‘Il diario di Bridget Jones’ e ‘Quattro matrimoni e un funerale’, con un plus non trascurabile: gli innamorati sono entrambi black.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ‘You, Me and Tuscany’, il futuro della rom-com potrebbe essere black

Leggi anche: Il futuro della cybersicurezza. Altopascio aderisce a Tuscany X.0

Maresca, il futuro dell’ex Juventus. Quale potrebbe essere la sua prossima panchina. Novità importantiAndré Juventus, i bianconeri ci riprovano: in programma un nuovo assalto in estate, il Wolverhampton ha già fissato il prezzo Calciomercato Juve,...

D’Annunzio: Il Lato Oscuro del Poeta-Soldato