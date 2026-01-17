il futuro della cybersicurezza altopascio aderisce a tuscany x0

Il Comune di Altopascio aderisce al progetto "Tuscany X.0", finanziato da fondi europei in tema di cybersicurezza e intelligenza artificiale. Ciò attraverso il Polo Tecnologico di Navacchio, in Provincia di Pisa. Il semaforo verde è arrivato dalla giunta. "La digitalizzazione rappresenta una sfida e un’opportunità imprescindibile per la pubblica amministrazione locale – si legge nella specifica delibera - l’adozione di tecnologie innovative consente di migliorare l’efficienza dei processi e l’erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese. In questo contesto, i Comuni sono chiamati a elaborare un Piano di Transizione Digitale che definisca la strategia e le azioni per abbracciarne la trasformazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

