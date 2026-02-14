Maresca il futuro dell’ex Juventus Quale potrebbe essere la sua prossima panchina Novità importanti

Maresca, ex giocatore della Juventus, si prepara a tornare a allenare dopo aver lasciato il suo ultimo incarico. La decisione arriva a causa di un'offerta concreta da una squadra di Serie B, che punta su di lui per rilanciare il progetto. Nei prossimi giorni, si attende una svolta ufficiale, mentre si fanno già i primi nomi della possibile rosa tecnica.

Maresca potrebbe presto tornare in panchina. Ecco quale potrebbe essere la prossima squadra dell’ex Juventus. Le ultime. Il valzer delle panchine internazionali sta entrando in una fase caldissima, con i club della Premier League pronti a darsi battaglia per accaparrarsi i migliori talenti tattici in circolazione. In questo scenario, il nome di Enzo Maresca è diventato il baricentro di un intreccio di mercato che coinvolge le principali potenze inglesi, divise tra la necessità di un cambio immediato e la pianificazione di una successione storica. Nonostante le voci circolate nelle ultime ore che accostavano l’attuale tecnico del Chelsea agli Spurs per il dopo-Frank, la realtà dei fatti sembra essere diversa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Dusan Vlahovic lascerà la Juventus a giugno, senza accordo per il rinnovo secondo quanto riportato dalla Gazzetta.

Emery apre alla permanenza di Sancho a Villa.

Ultim’ora, panchina a Maresca: ribaltone inaspettatoSvolta improvvisa per quel che concerne il futuro di Enzo Maresca: ecco dove potrebbe allenare subito il tecnico campano ... calciomercato.it

Enzo Maresca sull’orlo dell’esonero: decisione imminente prima della sfida col Manchester CityEnzo Maresca esonerato dal Chelsea. Il vertice d'urgenza convocato oggi è annunciato come decisivo per il futuro dell'allenatore che, in base alla ultime news, sembra già scritto. La comunicazione ... fanpage.it

Enzo Maresca, premiato alla Panchina d'Oro per il titolo di campione del Mondo con il Chelsea nel 2025, ha parlato della Fiorentina, per la quale ha giocato, e del suo futuro @tommaso_ormini #maresca #fiorentina #panchinadoro #violanews facebook

