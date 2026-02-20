Osimhen salta Juve Galatasaray? Problema al ginocchio per il nigeriano Cosa filtra sulle sue condizioni

Osimhen rischia di saltare la partita contro la Juve e il Galatasaray a causa di un problema al ginocchio. Il giocatore si è infortunato durante l'allenamento e i medici stanno valutando la sua condizione. La sua assenza potrebbe influenzare la strategia della squadra in vista delle prossime sfide. La società sta monitorando attentamente gli esami medici per decidere il da farsi. La sua presenza resta in forte dubbio.