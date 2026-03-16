È stata presentata in anteprima la Volkswagen ID. Cross, la versione elettrica del piccolo SUV T-Cross. La vettura mantiene le linee compatte e riconoscibili del modello a combustione, ma con un design aggiornato e dettagli specifici per la versione elettrica. La ID. Cross si inserisce nella gamma di veicoli elettrici della casa tedesca, offrendo un’alternativa a chi cerca un SUV compatto a zero emissioni.

Dopo la Polo è il turno della T-Cross: l'elettrificazione della gamma Volkswagen passa attraverso il coinvolgimento delle vetture più compatte. La ID. Cross arriverà sul mercato nell'autunno del 2026 e si affiancherà al più piccolo dei Suv tedeschi, con una lunghezza di 4,15 metri. Come tutti i nuovi modelli elettrici del gruppo Volkswagen, anche la ID. Cross è costruita sulla piattaforma Meb+ e condivide la base tecnica con la ID. Polo che abbiamo già provato. Anche per la ID. Cross il primo "assaggio" è avvenuto con un esemplare camuffato dentro e fuori, che ci ha però permesso di testare il comportamento su strada di un modello che, almeno nella tecnica, è già definitivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Volkswagen ID. Cross, il test in anteprima del Suv piccolo elettrico

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