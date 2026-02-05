Yamaha ha lavorato sodo durante i test pre-stagionali a Sepang. Nei giorni passati, i piloti hanno affrontato alti e bassi, tra problemi di affidabilità e gestione delle energie. Rins ha spiegato che la squadra ha ricevuto indicazioni chiare: dosare bene le risorse in gara. Ora, i risultati di queste prove serviranno a migliorare la messa a punto prima dell'inizio del campionato.

Nei test pre-stagionali a Sepang, Yamaha ha affrontato una serie di avvenimenti contrastanti che hanno coinvolto stato di forma, affidabilità e gestione operativa della struttura motorsport. L’attenzione si è focalizzata su dinamiche di adattamento del nuovo progetto motoristico e sulla capacità del team di reagire a inconvenienti improvvisi, mantenendo il ritmo con prove mirate e controllate. Nel corso della prima sessione di martedì, Fabio Quartararo è stato coinvolto in una caduta che ha provocato una frattura a un dito. Nonostante l’infortunio, è rientrato in pista nel pomeriggio, ma la moto ha arrestato la propria marcia in modo inspiegabile, costringendo il pilota al rientro ai box per ulteriori accertamenti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Rins: "Yamaha ci ha chiesto di dosare le energie in gara

