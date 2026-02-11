xiaomi tag bluetooth di tracciamento che colma il divario tra apple e google

Xiaomi lancia un nuovo tracker Bluetooth che funziona sia con il sistema di Apple che con quello di Google. Questo dispositivo permette di localizzare oggetti attraverso l’app Find My di Apple o Google Find Hub, offrendo così una soluzione più versatile rispetto ai tracker tradizionali. In pratica, con un solo prodotto, gli utenti potranno scegliere tra i due principali ecosistemi di tracciamento senza dover comprare dispositivi diversi. La novità di Xiaomi mira a colmare il divario tra le due aziende e a facilitare la vita di chi utilizza più sistemi.

nel mercato dei tracker bluetooth, xiaomi propone una soluzione capace di dialogare con due ecosistemi: find my di apple e google find hub. Il nuovo xiaomi tag punta a offrire una gestione cross-platform a prezzo contenuto, fornendo una visione più accessibile per ritrovare oggetti smarriti. Le caratteristiche principali riguardano specifiche tecniche, design pratico, costi e disponibilità attesa. xiaomi tag supporta apple find my e google find hub. La peculiarità più interessante del nuovo Xiaomi Tag è il presunto supporto simultaneo a find my di Apple e a google find hub. Si tratta di una scelta rara nel panorama tecnologico e consente di sfruttare la rete estesa di utenti iPhone e Android per rintracciare oggetti smarriti. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Approfondimenti su Xiaomi Tag

Dopo mesi di voci e indiscrezioni, il nuovo Xiaomi Tag si avvicina al lancio.

Ultime notizie su Xiaomi Tag

