WWE | Primo confronto tra Rhea Ripley e Jade Cargill stretta di mano e prime scintille

Durante l’evento Elimination Chamber, Rhea Ripley ha ottenuto una chance per il titolo femminile WWE a WrestleMania 42. Nel backstage, si sono incontrate per la prima volta Rhea Ripley e Jade Cargill, che si sono scambiate una stretta di mano, creando le prime tensioni tra le due wrestler. La scena ha attirato l’attenzione dei fan presenti all’evento.

Ad Elimination Chamber Rhea Ripley si è guadagnata l'opportunità di lottare per il titolo WWE femminile a WrestleMania 42. Una vittoria che ha significato anche un cambio di roster per l'australiana che questa notte, a SmackDown, ha potuto avere il primo confronto con la campionessa Jade Cargill, i primo di tanti probabilmente in questa strada che porterà al match di WrestleMania tra oltre un mese. Rhea Ripley è salita sul ring e ha subito chiesto alla futura avversaria di raggiungerla. La campionessa non si è fatta attendere, ma ha subito stupito tutti con un gesto, proponendo una stretta di mano alla rivale. Rhea titubante ha accettato e a...